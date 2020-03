Questa sera una speciale benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco



In diretta dalle ore 18 un momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia ROMA. Papa Francesco questa sera alle 18 reciterà dal sagrato della Basilica di San Pietro un momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia. "Il Pontefice - ricorda la sala stampa della Santa Sede - ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento". Sarà una preghiera trasmessa in diretta in mondovisione (link) davanti ad una piazza San Pietro vuota a causa della pandemia Coronavirus. Seguirà la benedizione "Urbi et Orbi" alla quale sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. redazione