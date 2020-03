Coronavirus, la Regione: l'orto di casa non si può coltivare



Attività agricola permessa solo alle imprese. Chi coltiva frutta, ortaggi e verdure per l'autoconsumo 'deve restare a casa' AOSTA. Coloro che coltivano un orto per l'autoconsumo "devono osservare le disposizioni generali per tutta la popolazione e restare a casa e non svolgere le attività agricole all’aperto". È la precisazione contenuta in una nota diffusa oggi dalla Regione. Il comunicato della Regione autonoma Valle d'Aosta fa riferimento principalmente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli come trapianti, semenze, fertilizzanti e piante da frutto. I decreti del presidente del Consiglio dei ministri sull'emergenza Coronavirus autorizzano le attività legate alla filiera agricola e alimentare e consentono la vendita di piantine, semenze e prodotti simili "solamente in favore di imprese agricole, con consegna ai titolari, famigliari, coadiuvanti e dipendenti, nel puntuale rispetto delle norme sanitarie volte al contenimento della propagazione del contagio". "Non è invece ammessa - si legge nel comunicato - la vendita di tali prodotti agricoli a soggetti che non traggono dall’attività agricola reddito, ma svolgono tale attività per autoconsumo che, come già precisato da una precedente nota del Soggetto attuatore dell’Emergenza Covid-19, devono osservare le disposizioni generali per tutta la popolazione e restare a casa e non svolgere le attività agricole all’aperto". Fanno eccezione solo "quelle attività, quali i trattamenti fitosanitari, che, su indicazione delle autorità competenti, sono resi obbligatori per prevenire problematiche di ordine generale". In un successivo comunicato arriva una precisazione: "A integrazione di quanto comunicato sulle attività agricole ammesse in questo periodo di contenimento degli spostamenti, la Presidenza della Regione specifica che è consentita la coltivazione degli orti situati nei pressi delle abitazioni, con rifornimento dei prodotti agricoli con consegna a domicilio, da parte dei soggetti autorizzati". C.R.