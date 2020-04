Coronavirus, Porretta: scenario sembra in fase di stabilizzazione



Cauto ottimismo dell'Unità di crisi della Valle d'Aosta AOSTA. Il capo della protezione civile, Pio Porretta, ha riferito oggi che «gli scenari e le curve elaborate oggi sembrano in fase di stabilizzazione». Una buona notizia quindi, anche se è da tenere a mente la precisazione che maggiori certezze sull'andamento della pandemia ci saranno soltanto «tra qualche giorno». «Ciò vuol dire che è il momento di rimanere in casa», ha inoltre aggiunto Porretta ribadendo l'appello formulato anche dal resto dell'Unità di crisi sul Coriv-19 al rispetto delle limitazioni sugli spostamenti. redazione