Coronavirus, superati i 900 casi accertati in Valle d'Aosta



Per ogni persona guarita tre sono morte AOSTA. Salgono a 903 i casi di infezione da Covid-19 accertati in Valle d'Aosta dall'inizio della pandemia. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione, basato su dati dell'Usl, riporta 782 casi attuali (+ 54 rispetto a ieri) con 97 pazienti ospedalizzati e 22 in cura in terapia intensiva. Il numero dei decessi sale di 8 a 90 totali di cui 57 in ospedale e 33 sul "territorio". Delle vittime 51 sono uomini e 39 femmine. Il numero dei guariti infine aumenta a 31 (28 ieri). Le persone in isolamento sono 2.701. Oggi sono stati refertati 122 tamponi, ma ce ne sono 485 in attesa. redazione