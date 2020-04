Coronavirus, in un giorno 832 controlli e 28 sanzioni (più una denuncia)



Il dato della prefettura della Valle d'Aosta sulle sanzioni è in aumento rispetto ai giorni scorsi AOSTA. Aumentano anche in Valle d'Aosta le sanzioni delle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle limitazioni sugli spostamenti. L'ultimo dato disponibile, riferito alla giornata del 4 aprile e basato su dati della prefettura, riferisce di 832 controlli effettuati e 28 sanzioni più una denuncia. Significa che oltre il 3 per cento delle persone controllate si trovava fuori casa senza un valido motivo. In percentuale il dato è quasi raddoppiato rispetto ai giorni precedenti. Confrontando i numeri riportati oggi con quelli dei giorni precedenti, forniti sempre dalla prefettura, nella giornata del 3 aprile risultavano 918 e 15 sanzioni (1,6%), un dato del tutto simile a quello del giorno precedente (916 controlli, 14 sanzioni). Il 1° aprile ci sono state 20 sanzioni a fronte di 938 controlli (circa il 2%). redazione