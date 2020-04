All'ospizio Père Laurent contagiati dal Covid-19 quasi la metà degli anziani



I vertici della struttura di Aosta convocati in Regione AOSTA. Quasi la metà degli anziani assistiti all'ospizio Père Laurent di Aosta ha contratto il Coronavirus secondo i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. Si tratta di 57 utenti sui 120 ospiti della struttura convenzionata con l'Amministrazione regionale in cui nelle ultime settimane è stato registrato un tasso di decessi - secondo le affermazioni del coordinatore - tre volte più alto rispetto alla media. Il coordinatore sanitario dell'emergenza Luca Montagnani parla di «situazione di emergenza». Oggi i dirigenti sono convocati in Regione per discutere insieme all'Unità di crisi come intervenire per limitare la diffusione del virus. Il Père Laurent, così come la situazione nelle microcomunità più in generale, è al centro di una indagine della Procura di Aosta focalizzata sulla gestione dell'emergenza Coronavirus nelle strutture per anziani. redazione