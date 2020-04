Aosta, posto di controllo dei carabinieri sui veicoli in entrata e uscita



Code sulla statale 26 alle porte del capoluogo AOSTA. I controlli a tappeto annunciati in Valle d'Aosta in vista di Pasqua e Pasquetta sul rispetto delle restrizioni sugli spostamenti fuori casa per l'emergenza Coronavirus stanno entrando nel vivo. Un posto di controllo è stato predisposto oggi a Saint-Christophe. I carabinieri di Aosta sono stati schierati per controllare i veicoli in entrata e in uscita dal capoluogo regionale che percorrono la strada statale 26, dove si stanno verificando delle code. L'obiettivo è impedire gli spostamenti non giustificati con particolare attenzione ai veicoli provenienti da fuori Valle per evitare una seconda fuga verso le seconde case per il periodo delle festività. redazione

(foto di repertorio)