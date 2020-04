Roberto Cognetta: sono guarito dal coronavirus. Il mio pensiero a chi non ce l'ha fatta



Messaggio del consigliere regionale: 'le prime 2 settimane sono state difficili. Restate a casa e seguite le indicazioni' AOSTA. Roberto Cognetta è stato dichiarato guarito dal covid-19. A rendere pubblica la notizia è lo stesso consigliere regionale con un messaggio postato su Facebook. Cognetta spiega di essere stato trovato positivo al virus il 18 marzo scorso. "Le prime 2 settimane sono state abbastanza difficili - racconta -, in un paio di notti sono stato tentato di chiamare il 112 perché i sintomi erano tanti e forti, ma ho preferito aspettare e per fortuna, piano piano, mi sono ripreso. Non ho più nessun sintomo da circa una settimana e, fatti i 2 tamponi d'obbligo, oggi sono ufficialmente guarito". "Nonostante l'isolamento e la malattia, a parte la fase più acuta, ho continuato a lavorare con i colleghi di commissione via skype, così come ho partecipato alla riunione del consiglio per approvare la legge che ha sbloccato i primi fondi e poi la seconda legge che licenzieremo a breve", spiega l'esponente di Vdalibra. "Il mio pensiero va a tutti quelli che sono stati colpiti e che non ce l'hanno fatta" e "a chi sta combattendo dico di non mollare, è difficile, lo so, ma non mollate. "Il mio secondo pensiero - scrive ancora - va a quelli che stanno prendendo sottogamba questa pandemia. Capisco che se stai bene l'isolamento è una enorme rottura, per non parlare delle attività chiuse e di tutto il resto, ma il problema è che dobbiamo evitare il contagio. Io sono stato fortunato e non ho infettato le persone con cui sono stato maggiormente in contatto". Cognetta aggiunge: "invito tutti a seguire le prescrizioni a stare a casa senza bambanare in giro e soprattutto seguire le indicazioni sulle mascherine e quant'altro; pensate che non è bello andare in giro ad infettare o a essere infettati (cosa che non vi auguro)". Dal consigliere regionale anche "un ringraziamento particolare ai sanitari che mi hanno seguito e a tutti quelli che stanno lavorando per aiutare chi si è ammalato". M.C.