Coronavirus, al J.B. Festaz di Aosta 10 casi confermati e 10 sospetti



La direzione della casa di riposo riferisce in oltre di 5 contagi tra il personale

AOSTA. Dieci casi positivi su novantanove ospiti e altri dieci sospetti: questa la situazione riferita ai contagi di Coronavirus nella casa di riposo J.B.Festaz di Aosta. I dati sono resi noti dalla stessa struttura che spiega: "i casi positivi manifestano sintomi lievi e sono sottoposti ad adeguata terapia, isolati in un'area opportunamente organizzati". Inoltre finora "nessun decesso avvenuto all'interno della casa di riposo è attribuibile a Covid-19". Risultano contagiati inoltre cinque dipendenti (di cui quattro oss) anche se "un'indagine su tutti i lavori non è stata ancora effettuata", al contrario di quanto avvenuto con gli assistiti. Comunque "tutti i collaboratori (sanitari e non) sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale ed informati sul corretto

utilizzo degli stessi". La casa di riposo di via Monte Grappa riferisce inoltre che dalla sospensione delle visite sono stati attivati "un servizio di counseling e di consulenza psicologica" e "un servizio di videochiamate con tablet per garantire un contatto anche visivo e che vada oltre la semplice telefonata". E.G.