Coronavirus, in Valle d'Aosta 114 deceduti e 927 casi positivi



Aumentano i ricoveri, ma anche il numero di persone confermate guarite AOSTA. La Regione ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione in Valle d'Aosta del Covid-19 riferito al 13 aprile. Il numero di casi positivi aumenta a 927, sei in più rispetto a ieri, e le persone ricoverate aumentano di sei a 112. I pazienti contagiati in cura in terapia intensiva passano invece da 16 a 15. I guariti aumentano dai 112 di ieri ai 120 di oggi. Aumentano anche i decessi: tre in più, 114 in tutto, dei quali 62 uomini e 52 donne. In 69 risultano deceduti in ospedale e in 45 "sul territorio". Il dato sui tamponi: quelli refertati oggi risultano 43. Infine i controlli nel giorno di Pasqua riferiti dalla prefettura: ne sono stati effettuati 859 (il giorno precedente erano 1.338) con 22 sanzioni (circa il 2,5%). redazione