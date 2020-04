Coronavirus, Testolin firma l'ordinanza sulla riapertura di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bimbi



Obbligo di guanti e mascherina e limiti sul numero di clienti all'interno dei negozi AOSTA. Da oggi alcune attività commerciali possono ricominciare a lavorare per effetto del Dpcm del 10 aprile sull'emergenza Covid-19. Questa mattina il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato un decreto che stabilisce le modalità di accesso dei clienti in librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini per garantire il distanziamento sociale e le misure di prevenzione del contagio. In particolare, spiega l'Amministrazione regionale, l'ordinanza stabilisce l'obbligo per venditori e acquirenti di indossare "guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca", l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti "gel igienizzante, posto in luogo ben visibile". Inoltre la permanenza nei locali destinati alla vendita "con superficie complessiva sino a 40 metri quadri è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento" mentre nei locali con superficie maggiore deve essere "rispettata la distanza minima di un metro tra un cliente e l’altro". Inoltre l'accesso nel negozio può avvenire solo "da un unico ingresso". L’ordinanza a firma del Presidente della Regione sottolinea che è comunque "opportuno privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare". Elena Giovinazzo