Coronavirus, ad Aosta riaprono le librerie: «è una bella sensazione»



Le impressioni di Stefano Tringali della Libreria Aubert e di Romaine Pernettaz di Brivo Due alla riapertura al pubblico delle loro attività AOSTA. Martedì 14 aprile 2020: in Valle d'Aosta, come in buona parte del resto d'Italia, il "lockdown" si alleggerisce un po'. Il presidente del Consiglio Conte con il decreto firmato quattro giorni fa ha autorizzato qualche minima riapertura dei negozi: librerie in particolare, ma anche abbigliamento per bambini e cartolerie. Alla Libreria Aubert, nell'omonima via del centro storico di Aosta, un foglio incollato alla vetrina comunica gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Il proprietario Stefano Tringali spiega: «Oggi è il primo giorno dopo un mese e mezzo di chiusura e le emozioni sono contrastanti. Speriamo di tornare presto alla normalità». Nella prima mezz'ora di apertura ha servito due clienti: «Erano contenti di poter tornare ad acquistare dei libri», racconta. Nel suo caso il pubblico non può accedere fisicamente nella libreria perché «il locale è piccolo e non permette di rispettare il distanziamento sociale». Il titolare ha ovviato al problema sistemando un banchetto all'ingresso munito di gel igienizzante e guanti monouso e su cui campeggiano alcune proposte editoriali. L'on line vi ha penalizzato? «La ricaduta la si vedrà nei prossimi mesi - dice Tringali -. Intanto in questi giorni è entrata in vigore la nuova legge sul libro che tutela le librerie fisiche, con punti di vendita fisici, mantenendo lo sconto massimo unificato per tutti gli operatori. Speriamo che la gente, quando potrà uscire, si renderà conto del valore del contatto umano, di un avere un luogo fisico da vedere e visitare». Ci sono stati nuove uscite in questo periodo di quarantena? «Pochissime. Alcuni editori hanno scelto di far uscire libri solo nel formato digitale, ma la stragrande maggioranza dell'editoria italiana sta riprogrammando le uscite della primavera in estate, autunno e inverno». Un libro che consiglierebbe? «Abbiamo messo sul tavolino un po' di proposte: un fumetto per alleggerire la tensione, l'ultimo di Zerocalcare; un bel romanzo ambientato in Valle d'Aosta negli anni '60 che è "Fronte di scavo" di Sara Loffredi; un paio di gialli polizieschi ma senza andare troppo su cose truculenti visto il periodo e un piccolo saggio di Fred Vargas, "L'umanità in pericolo", che è una riflessione interessante su anche quello che sta accadendo». E libri di ricette? «Ci avevo pensato, ma ormai la gente i libri di ricette potrebbero scriverli, più che leggerli», risponde scherzando. In piazza Chanoux ha riaperto le porte anche Brivio Due. «Il negozio è stato chiuso alla vendita al pubblico - ci spiega la titolare Romaine Pernettaz - ma abbiamo continuato l'attività come distributori editoriali sostenendo gli insegnanti nella didattica a distanza». Inoltre l'attività si è organizzata per effettuare consegne a domicilio e nei punti di ritiro con la collaborazione di tabaccai e edicolanti. «Abbiamo così scoperto un altro modo per fare questo mestiere», dice Pernettaz. Quali sono le vostre sensazioni in queste prime ore di riapertura? «È stato bello. I primi due clienti che abbiamo avuto sono nostri clienti storici. Con loro ci siamo mantenuti in contatto via whatsapp, ma appena hanno potuto sono venuti a respirare di persona il profumo dei libri». E poi è tornato anche "Libro", il gatto nero habitué dei negozi e degli uffici comunali di piazza Chanoux che nelle ultime settimane si è trovato spiazzato di fronte a uffici chiusi e serrande abbassate. «Il nostro primo pensiero, quando abbiamo dovuto chiudere, è andato a lui», ci confessa scherzando Pernettaz. «Ora, dopo tante settimane, il suo negozio è di nuovo aperto». Ci consiglia un libro? «"Cambiare l'acqua ai fiori", un libro che ho amato tantissimo e racconta una storia di resilienza, di rinascita. La protagonista è una donna che rimane nel cuore. E' un libro che tocca diverse corde». Marco Camilli