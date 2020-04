Coronavirus, Rini: un detenuto di Brissogne ricoverato in ospedale



Agenti di polizia penitenziaria non avrebbero tutti i DPI necessari BRISSOGNE. Un detenuto della casa circondariale di Brissogne sarebbe risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. Lo ha affermato questa sera la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, durante la discussione di un ordine del giorno sui tamponi al personale delle forze dell'ordine ed agli agenti penitenziari. «Mi risulta che ieri un detenuto sia stato ricoverato», ha dichiarato la presidente Rini riferendo inoltre di agenti di polizia penitenziaria che si trovano a lavorare senza avere a disposizione tutti i dispositivi di protezione necessari per ridurre il rischio di contagio. redazione