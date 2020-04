Fase 2, il Savt: dal governo valdostano tutto ancora tace





Il sindacato avverte: la Valle d'Aosta rischia di non farsi trovare pronta per la riapertura

AOSTA. "In tutta Italia le Regioni stanno dibattendo al loro interno su come poter affrontare la fase 2, quella della ripartenza. In Valle d'Aosta al momento tutto tace". Così il Savt in una nota che lamenta l'assenza di "interlocuzione tra il Presidente della Regione e le parti sociali per iniziare a confrontarsi sulle modalità con le quali fare ripartire il sistema, in primis garantendo la sicurezza di tutte le persone coinvolte".

"Il rischio - dice il sindacato - è quello che, nel momento in cui arriverà a livello centrale il via libera per delle riaperture, noi non ci troveremo pronti per farlo e saremo obbligati a perdere ulteriore tempo. E oggi più che mai il tempo è prezioso. Molte aziende, produttive e commerciali, sono già a forte rischio chiusura e la tempestività per loro significa vita o morte, ivi compresi i posti di lavoro che ne conseguono".

Secondo il Savt la priorità rimane la manovra da 120 milioni di euro attesa dalla Regione. "Bisogna assolutamente integrare le misure messe in campo per i lavoratori, a partire dal prorogare l'integrazione degli ammortizzatori - dice il sindacato -. Bisogna prevedere per il 2020 la sospensione totale del pagamento di tutti i tributi regionali e comunali, ivi compresa l'addizionale Irpef. Bisogna garantire ulteriore liquidità alle imprese, anche a fondo perso se necessario. Ad una condizione però: che le aziende continuino a garantire i livelli occupazionali. Se necessario anche prevedendo maggiori forme di flessibilità del lavoro e di incentivazione per le assunzioni". È insomma indispensabile "trovare a livello regionale delle soluzioni che permettano al nostro sistema economico di reggere all'urto dell'emergenza coronavirus, salvando aziende e lavoratori. Altrimenti la nostra Regione cadrà in una crisi sociale ed economica dalla quale sarà molto difficile rialzarsi".

