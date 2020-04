Coronavirus, ordinanza per la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori in Valle d'Aosta



Firmata dal presidente della Regione Testolin: privilegiare acquisti telefonici o on line con consegna a domicilio o su appuntamento AOSTA. Riguarda la vendita al dettaglio di semi, piante, fiori e fertilizzanti l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, riferita sempre all'emergenza epidemiologica Covid-19. Il provvedimento interviene appunto sulle modalità di vendita dei prodotti per assicurare il rispetto dei divieti di assembramento di persone. L'ordinanza impone di privilegiare l'acquisto dei prodotti telefonicamente o on line con consegna a domicilio o su appuntamento. Per il ritiro della merce il titolare dell'esercizio deve fissare appuntamenti "con intervalli di almeno 15 minuti l’uno dall’altro dandone conferma al cliente tramite email o sms precisando la data, l’orario del ritiro e la motivazione (esempio: ritiro merce acquistata on line o telefonicamente presso ……nome dell’esercizio)". Per il resto, le indicazioni sono le medesime già adottate per le attività aperte al pubblico come gli obblighi di indossare guanti e mascherina (o altre soluzioni che coprano naso e bocca) e di mettere a disposizione dei clienti gel igienizzante per le mani. Inoltre nei locali destinati alla vendita con superficie fino a 40 metri quadri può entrare un cliente alla volta (salvo casi che necessitano di accompagnamento) e in tutti gli altri negozi bisogna far rispettare la distanza minima interpersonale di 1 metro. Marco Camilli