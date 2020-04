Dl Liquidità, niente prestiti da 25.000 euro per imprese con il conto da Poste Italiane



Poste Italiane non ha aderito alla misura speciale garantita al 100% dallo Stato AOSTA. Le piccole e medie imprese che hanno un conto corrente presso Poste Italiane non possono richiedere il prestito fino a 25.000 Euro garantito al 100% dallo Stato previsto dal cosiddetto Decreto Liquidità. Le Poste infatti non hanno aderito all'iniziativa. La decisione della società partecipata dal Ministero dell'Economia si ripercuote su numerosissime imprese che hanno soltanto un conto postale e che non possono di fatto accedere a questa misura speciale che assicura un po' di liquidità in questa difficile fase di emergenza Coronavirus. Il messaggio che traspare è quello di una azienda, Poste Italiane, che non si fida delle garanzie dello stesso Stato di cui è partecipata. Da questa mattina siamo in attesa di parlare con qualche responsabile di Poste per avere un commento ufficiale sulla situazione, ma finora nessuno ha risposto. La responsabile dei contatti con la stampa per Piemonte e Valle d'Aosta nemmeno ha potuto rilasciare una dichiarazione poiché, ha spiegato, è a sua volta in attesa di ricevere indicazioni dall'azienda. M.C.