Coronavirus, Valle d'Aosta: 1.095 contagiati e 127 decessi dall'inizio dell'emergenza



Il coordinatore sanitario Montagnani: siamo al primo posto in Italia per guarigioni AOSTA. Con oltre quattromila casi testati, la Valle d'Aosta raggiunge oggi i 1.095 casi positivi al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza. «Il numero di contagi sta diminuendo e quello dei guariti sta aumentando. Inoltre i malati gravi sono in forte diminuzione: oggi abbiamo solo 8 pazienti in terapia intensiva Covid su 671 positivi in Valle in questo momento. Di questi 92 sono ricoverati in ospedale». Lo ha dichiarato il coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani, durante il punto stampa di oggi pomeriggio. I guariti salgono a 297, più 170 guariti clinicamente (cioè diventati asintomatici o con il primo dei due tamponi negativo). Rispetto ieri risulta un decesso in più, 127 totali, «un dato drammatico ma che ci conforta - ha commentato Montagnani - probabilmente perché i malati gravi, un po' con l'aiuto della terapia domiciliare e un po' con l'arrivo precoce in ospedale, stanno evolvendo in maniera clinicamente più favorevole». Commentando la situazione valdostana rispetto al resto d'Italia, Montagnani ha ammesso che la nostra regione sotto certi aspetti «non ha una posizione brillante», ma precisato anche che la Valle d'Aosta è al quarto posto per numero di tamponi eseguiti in rapporto alla popolazione (3,9%) dopo le le province autonome di Bolzano e Trento ed il Veneto. «Devono lodare il lavoro dell'Igiene e Sanità pubblica perché i tamponi sono mirati alle giuste cateogorie», ha commentato. Il coordinatore sanitario ha sottolineato un primato positivo: «la Valle d'Aosta è la regione con il più alto numero di guariti e di dimessi rispetto ai casi positivi. Siamo arrivati al 40,9%. La seconda in classifica è la provincia autonoma di Trento con il 32% circa e poi tutte le altre. Quindi, dal punto di vista sanitario, questo è un dato molto confortante». E.G.