25 Aprile, controlli potenziati sui veicoli in ingresso in Valle d'Aosta



Lo stesso avverrà per il ponte del 1° Maggio AOSTA. In vista del fine settimana del 25 Aprile e del ponte del 1° Maggio i controlli sul traffico in entrata in Valle d'Aosta saranno potenziati, a partire da questa sera e fino a domenica prossima, come già accaduto in occasione delle festività di Pasqua. Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di finanza e Polizia insieme alla polizia locale attiveranno dei posti di blocco al confine con il Piemonte, a Pont-Saint-Martin, per i veicoli in transito sull'autostrada A5 (con obbligo di uscita nel comune valdostano) e per quelli che percorrono la strada statale 26. L'obiettivo è sempre quello di bloccare gli spostamenti non motivati da necessità urgenti o di lavoro. redazione