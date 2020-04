Emergenza Coronavirus, tra le proposte delle Partite Iva anche contributi per affitti e rami d'azienda



L'associazione ha chiesto di essere audita in II Commissione per presentare tre proposte al Consiglio Valle AOSTA. L'associazione Partite Iva Valle d'Aosta Insieme per cambiare è tra i soggetti che hanno chiesto di essere auditi in II Commissione per disegnare il terzo provvedimento regionale legato all'emergenza epidemiologica e a sostegno dell'economia valdostana. Tre i punti che l'associazione intende sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale ci sono anzitutto indennizzi a fondo perduto per coprire parzialmente le spese sostenute anche nel periodo di chiusura per l'emergenza coronavirus. La proposta è un "contributo mensile" per il periodo da marzo a giugno di 4.000 Euro per 11.500 Partite Iva, per un totale di 46 milioni di euro. La seconda richiesta è un contributo per l'affitto dei locali commerciali e dei rami d'azienda. La terza è l'integrazione al budget di 2,5 milioni di euro previsto dalla legge approvata il 17 aprile scorso sui contributi per l'abbattimento dei finanziamenti di liquidità alle imprese.

redazione