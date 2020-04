Certan: c'è possibilità di riaprire le scuole da metà maggio in Valle d'Aosta



L'assessore all'istruzione: stiamo preparandoci a tutti gli scenari AOSTA. Le scuole della Valle d'Aosta potrebbero riaprire già a metà maggio? Secondo l'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan, l'ipotesi è ancora valida anche dopo il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte. "Noi ci stiamo preparando a tutti gli scenari, la nostra scuola potrebbe permettere una riapertura dopo il 17 maggio, magari con classi dimezzate e orari ridotti, però è possibile", spiega Certan. Sulla riapertura "il premier Conte ha detto 'presumibilmente a settembre', ma il Dpcm che ha firmato parla di una chiusura fino al 17 maggio, poi lascia ancora aperta una possibilità e noi vorremmo farci trovare pronti", aggiunge. Per questo "abbiamo iniziato la programmazione sia nell'ipotesi di apertura a settembre, ma anche di un eventuale progetto pilota per rientrare adesso: le nostre scuole di montagna e il nostro territorio ce lo permetterebbero, ovviamente dopo un'attenta valutazione dei dati sanitari". redazione