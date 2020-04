Covid-19, dal Comitato venatorio donazioni per l'Usl e il Banco alimentare di Aosta



Raccolti oltre 20mila euro AOSTA. Il comitato regionale per la gestione venatoria annuncia in una nota di aver raccolto 2.500 euro da donare al Banco Alimentare per la Valle d'Aosta. "Dopo la straordinaria raccolta fondi delle scorse settimane che ci ha consentito di sostenere l'Ausl VdA nella lotta contro il Covid-19 con u na donazione di oltre 20.000 euro", si legge nella nota, "un altro piccolo traguardo è stato raggiunto". "Grazie a questo piccolo contributo - commenta Luciano Joris, Presidente del Comitato – e all'impegno del Banco Alimentare della Valle d'Aosta, riusciremo a garantire un sostegno concreto ai più bisognosi della nostra Regione, nell'attesa che la situazione possa tornare presto alla normalità. La risposta del mondo venatorio a questa chiamata è stata straordinaria".