Valle d'Aosta chiede la riapertura degli impianti a fune per la stagione estiva



La richiesta della Regione è che gli impianti siano assimilati a bus, treni e aerei. Con le stesse misure di sicurezza AOSTA. La Valle d'Aosta chiede di riaprire gli impianti a fune per la stagione estiva per non appesantire ulteriormente la situazione del settore turistico pesantemente colpito dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica. La proposta, contenuta in un emendamento portato al tavolo della Conferenza delle Regioni, è di far inserire gli impianti di questo tipo nelle linee guida del trasporto passeggeri dell'ultimo decreto del presidente del consiglio. Della questione si sta occupando l'assessorato regionale ai trasporti. L'idea è che il trasporto a fune può essere effettuato in sicurezza adottando le stesse misure di prevenzione oggi previste per autobus, treni, aerei. Invece al momento un'eventuale proroga delle limitazioni del Dpcm oltre il 17 maggio si ripercuoterebbe anche sugli impianti a fune bloccando per esempio lo sci estivo a Cervinia e la Skyway Monte Bianco a Courmayeur. Spiega l'assessore Luigi Bertschy: "abbiamo lavorato, con il Dirigente Giuliano Zoppo, per far inserire nelle linee guida gli impianti a fune aggiungendo questo settore che non era contemplato. Questo è un settore significativo nella nostra Regione anche per l'importante livello occupazionale che va mantenuto. E’ importante che il Governo, nelle misure previste per la fase 2, dia una prospettiva anche a questo settore che, pur non incidendo su gran parte della penisola, resta determinante per le regioni di montagna". redazione