Coronavirus, un nuovo decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



In terapia intensiva solo 2 positivi, sempre in aumento i guariti AOSTA. Dopo tre giorni di stabilità torna a salire il numero dei decessi attribuiti al Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione indica infatti 138 morti, uno in più rispetto agli ultimi giorni: si tratta di un uomo deceduto in ospedale. I casi positivi totali aumentano a 1.142 e i casi attuali scendono a 329 grazie al costante aumento di guariti. Questi ultimi sono 675. I ricoverati nei reparti Covid aumentano da 70 a 74 mentre i ricoverati in terapia intensiva scendono ancora, da 3 a 2.