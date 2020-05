Edilizia, Filca Cisl: investimenti e regole condivise per fronteggiare la crisi





Dal sindacato valdostano critiche alla norma che blocca i cantieri pubblici durante l'inverno

AOSTA. Il programma di lavori pubblici annunciato dal governo regionale nei giorni scorsi come misura di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza Coronavirus non convince la Filca Cisl valdostana. "Con grandi proclami la Regione Valle d'Aosta aveva previsto per il triennio 2020-2022 investimenti per 229.610,10 milioni, oggi apprendiamo dagli organi di informazione che la stessa , bandirà tra settembre /dicembre 75 gare per 30 milioni. Niente di nuovo, anzi almeno 40 milioni in meno rispetto a quanto previsto", evidenzia Salvatore Teresi esprimendo preoccupazione sulla tempistiche delle gare e sulla mancanza di chiarezza riguardo all'effettivo avvio dei cantieri "con uno slittamente concreto al 2021".

"Ad aumentare la precarità e le difficoltà degli edili - aggiunge Teresi - è la norma in “salsa valdostana” inserita dalla Regione e duramente criticata dalle Organizzazioni Sindacali che prevede negli appalti e affidamenti pubblici, la sospensione del cantiere nella stagione invernale per eventi metereologici, che impedisce l'accesso alla CIG dei lavoratori ivi impegnati, che come in una “mattanza” subiscono il licenziamento da parte delle imprese. Ogni anno nella stagione invernale circa la metà dei lavoratori attivi risulta disoccupata con perdita significativa di salario e di reddito per le loro famiglie".

Secondo il rappresentante di Filca Cisl "applicazione dei protocolli per il contrasto della diffusione del COVID-19 con un controllo effettivo del territorio con l'ausilio degli organi di vigilanza , investimenti e regole condivise, sono la risposta di cui il settore ha bisogno per uscire da una crisi senza precedenti".

"Richiamiamo l'intera Giunta - conclude Teresi - ad affrontare con tutti i portatori d'interesse, in tempi celeri le problematiche del settore che si riferiscono ai tanti lavoratori e alle tante imprese sane che svolgono un lavoro primario per l'economia e per il rilancio di tutto il territorio della Valle d'Aosta".

E.G.