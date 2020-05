Fase 2, i circoli ippici valdostani chiedono di ripartire: 'la nostra attività è sicura'





Le lezioni agli amatori sono ferme da due mesi, ma le spese fisse e di gestione dei cavalli rimangono

AOSTA. Il mondo valdostano dell'ippica vuole ripartire con le attività e le lezioni ora che la fase 2 dell'emergenza epidemiologica è iniziata. La richiesta indirizzata alla Regione arriva dai dieci circoli ippici locali i scritti alla Federazione italiana degli sport equestri che, come molte altre realtà, stanno patendo lo stop imposto dal Covid-19.

"Le nostre attività (allenamenti o lezioni e passeggiate) prevedono per loro natura il distanziamento sociale: in passeggiata siamo distanti 6-7 metri, in campo idem, i ragazzi poi gestiscono autonomamente il cavallo e la preparazione, quindi non ci sarebbero rischi - spiegano i circoli - e il nostro territorio ci permetterebbe di operare senza problemi rispetto alle misure di distanza e contenimento del Coronavirus. Adottare nei nostri centri misure per igienizzazione dopo ogni lezione non è difficile, potremmo operare senza rischi. Noi siamo pronti". Pronto a riaprire è anche il centro di riabilitazione dell'Avres a Nus dedicato agli utenti con disabilità.

Il mondo dell'ippica è fermo da due mesi, fatta eccezione per i tesserati agonistici, tuttavia le strutture sono rimaste aperte per gestire i cavalli con tutte le spese del caso. "Il contributo di 500 euro dato dalla delegazione valdostana Fise ai circoli locali è stato ben accetto e ha aiutato ad affrontare alcune spese - dicono -, ma da tutti arriva la richiesta di poter ripartire, non solo con le attività di allenamento agonistico, ma soprattutto con le attività di scuola, rivolte ad amatori".

Le preoccupazioni riguardano poi le attività estive che coinvolgono anche turisti. "Non sappiamo come comportarci, immaginare l’estate vuol dire immaginare investimenti come ogni anno per l’avvio, ma con quali prospettive?", chiedono.

C.R.