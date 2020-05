Aosta, in diretta streaming la Santa Messa alle ore 16 dal santuario mariano



Liturgia prefestiva della V Domenica di Pasqua oggi dalla parrocchia dell'Immacolata AOSTA. Aostaoggi.it trasmetterà oggi pomeriggio, dalle ore 16, la diretta streaming la Santa Messa della V Domenica di Pasqua. Come abitudine, le nostre telecamere seguiranno la liturgia prefestiva dalla chiesa santuario Maria Immacolata di Aosta. La registrazione integrale sarà in seguito disponibile su Aostaoggi.tv al termine dell'evento. Qui l'evento live >> redazione