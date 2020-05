Sondaggio on line sulla riapertura delle scuole, cambiate le modalità di accesso



I genitori hanno tempo fino al 14 maggio per partecipare all'iniziativa dell'assessorato regionale dell'istruzione AOSTA. L'Amministrazione regionale ha cambiato le modalità di accesso al sondaggio on line attivato nei giorni scorsi per "verificare i bisogni e le aspettative in merito alla riapertura delle scuole" sul sito scuole.vda.it (link). L'assessorato regionale dell'istruzione ha ricevuto segnalazioni "in merito alla compilazione del questionario da parte di persone non coinvolte nell'indagine", come si legge in una nota, dunque per evitare che l'indagine sia falsata è stata introdotta la modalità di accesso tramite autenticazione con le credenziali istituzionali dei figli (mail e password per accedere al registro elettronico). In caso di smarrimento delle credenziali è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica da domani, lunedì. "Nonostante l'autenticazione, si garantisce comunque l'anonimato del questionario", precisa l'assessorato. Coloro che hanno già compilato il questionario sono invitati a rifarlo. Per partecipare all'iniziativa c'è tempo fino al 14 maggio. redazione