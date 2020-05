Covid-19, domande dal 12 maggio per i contributi locazione



L'indennizzo per la locazione ad uso non abitativo può essere richiesto tramite la piattaforma regionale AOSTA. Da domani, 12 maggio, a partire da mezzogiorno sarà possibile inoltrare la domanda per il contributo sui contratti di locazione ad uso non abitativo previsto dalla legge regionale n. 5/2020 sulle misure anticrisi per l'emergenza Covid-19. La richiesta va presentata tramite la piattaforma telematica sul sito della Regione (link). Il contributo copre il 40% dei canoni di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 Euro, per gli immobili che rientrano nelle categorie A2, A3, A7, A10, B, C, D, compresi quelli ad uso agricolo qualora il contratto includa anche la locazione di terreni. Sono escluse le attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati. Per poter richiedere l'indennizzo il locatario deve aver versato al locatore un rateo di affitto per un importo uguale o superiore al 60 per cento del canone totale previsto dal contratto per il mese di marzo 2020. Nell'autodichiarazione il richiedente deve indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'importo mensile e la durata del contratto; i riferimenti mangari e la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis". Per informazioni sull'indennizzo è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica misurecovid-19@regione.vda.it o contattare il numero telefonico 0165-273185. Elena Giovinazzo