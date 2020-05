Coronavirus, gli albergatori della Valle d'Aosta pronti a riaprire da giugno



Sondaggio tra gli associati Adava: più della metà chiede di ripartire AOSTA. Gli albergatori della Valle d'Aosta vorrebbero riaprire le porte delle strutture ricettive per la stagione estiva, alcuni già dall'inizio di giugno. Un questionario proposto agli iscritti dall'Adava, l'Associazione regionale degli albergatori, non lascia spazio a dubbi: su 780 imprese associate tra hotel, agriturismi, b&b, campeggi, affittacamere, rifugi e altre attività extralberghiere, hanno risposto in 460 e oltre il 90 per cento ha chiesto di riaprire per l'estate, qualcuno nella prima metà di giugno (188), altri nella seconda metà del mese (137) ed altri ancora (105) a cominciare da luglio. "Nonostante la situazione di totale incertezza nella quale ancora viviamo,- commenta il presidente dell'Adava, Filippo Gerard - questa risposta è un chiaro segnale della volontà, del coraggio e della determinazione con cui gli imprenditori della ricettività stanno affrontando questo difficile momento".

redazione