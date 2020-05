Salute, precari e organico: assemblee sindacali unitarie per gli insegnanti valdostani



Confronto (via streaming) sulle questioni dell'emergenza Covid e del personale AOSTA. Precariato, dotazioni organiche e garanzie su salute e sicurezza: sono questi gli argomenti delle asseblee unitarie del mondo della scuola organizzate anche in Valle d'Aosta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Savt Ecole. Rivolte a tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e agli educatori del convitto Chabod, le riunioni si svolgeranno domani, 13 maggio, via streaming. "Si discuterà anche - annunciano le organizzazioni sindacali - dell'organizzazione di un Flash-Mob per sostenere i docenti precari, stante il fatto che a tutt’oggi la Ministra Azzolina è sorda alla proposta da parte delle organizzazioni sindacali scolastiche di programmare una procedura abilitante ed effettuare la stabilizzazione per soli titoli per chi ha almeno 3 anni di servizio. Pare alle scriventi che da parte governativa non ci si renda conto che l’emergenza COVID abbia delle gravi ricadute anche sulla vita del personale scolastico e sulle loro famiglie". redazione