Coronavirus, zero nuovi contagi ma un nuovo decesso in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno



I dati del bollettino del 17 maggio AOSTA. Nessun nuovo caso positivo nell'ultimo giorno, tuttavia il numero dei decessi sale a 143: è quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione sull'emergenza nuovo coronavirus in Valle d'Aosta. I contagiati totali ad oggi risultano 1.173 e i pazienti attualmente positivi sono 147, di cui 31 ricoverati nei reparti Covid (erano 33 ieri). I decessi legati al virus come detto sono in aumento: nelle ultime 24 ore si è verificata la morte di un uomo ricoverato in ospedale. I guariti salgono a 883, cui si aggiungono altre 79 persone in via di guarigione. Infine la situazione dei tamponi: sono 12.169 quelli effettuati ad oggi e 489 le analisi attualmente in corso.



C.R.