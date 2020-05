Coronavirus, dal 18 Maggio ripartono le Sante Messe: le regole da rispettare in chiesa



Dall'obbligo di mascherina al distanziamento- VIDEO AOSTA. Da lunedì 18 Maggio i fedeli potranno tornare in chiesa per assistere alle celebrazioni liturgiche. Dovranno però essere rispettate diverse disposizioni per prevenire il rischio di contagio da Covid-19. Anzitutto, sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone al momento dell'ingresso in chiesa, prendendo posto per assistere alla funzione ed al momento dell'uscita, seguendo i percorsi prestabiliti. Alcune parrocchie si sono adeguate rimuovendo i banchi e sostituendoli con sedie collocate a distanza di almeno un metro l'una dall'altra. Bisognerà inoltre indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani e rispettare precise misure anti contagio anche durante la Comunione. Le celebrazioni saranno seguite da volontari che aiuteranno i fedeli ad orientarsi per rispettare tutte le disposizioni. Qui un video tutorial per familiarizzare con le nuove regole > E.G.