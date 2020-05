Nuovi dirigenti per la Questura di Aosta



Cambi al vertice della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine AOSTA. Lorenzo Mesiano è il nuovo dirigente per la Divisione Anticrimine della Questura di Aosta. Già Capo di Gabinetto, rientra in Valle dopo l'avanzamento di grado a primo dirigente della Polizia di Stato e dopo aver prestato servizio presso la Questura di Brescia, da dicembre 2017, dove ha diretto l’Ufficio di Gabinetto. Il dottor Mesiano sostituisce Daniela Pasqua, trasferita a Pescara. Cambio di funzionari anche per la Squadra Mobile, dove il nuovo dirigente è il trentenne Francesco Filograno, funzionario della Polizia di Stato dal 2016, proveniente dalla Questura di Massa Carrara dove ha diretto l'Ufficio Immigrazione dal gennaio 2018. Prende il posto di Eleonora Cognigni che da oggi lascia la Valle d'Aosta per assumere la direzione della Squadra Mobile a Pesaro. C.R.