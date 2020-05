Biblioteca regionale, dal 20 maggio i prestiti possono essere prenotati



Anche sul territorio le biblioteche comunali e comprensoriali stanno attivando il servizio AOSTA. Da mercoledì 20 maggio è possibile effettuare prenotazioni di prestiti alla Biblioteca regionale. I volumi devono essere prenotati on line, tramite il sito del Sistema bibliotecario valdostano, oppure via telefono. Per la sezione adulti è possibile contattare i numeri 0165 274802 o 274805 e per la sezione ragazzi il numero 0165 274822. Nei prossimi giorni anche altre biblioteche comunali e comprensoriali della Valle d'Aosta ripristineranno il servizio di restituzione e prestito. Le operazioni sono condizionate dalla necessità di contenere la diffusione del Covid-19: è bene contattare le singole strutture per conoscere quali sono le modalità da seguire. E.G.