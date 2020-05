Coronavirus, nelle ultime 24 ore nessun nuovo positivo e nessun decesso in Valle d'Aosta



I dati del bollettino del 20 maggio AOSTA. Nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta non sono state rilevate nuove positività al virus Covid-19 a fronte di 217 nuovi casi testati. Il dato è contenuto nel quotidiano bollettino diffuso dalla Regione che riporta i dati comunicati dall'Azienda Usl. Il dato totale sui contagi rimane quindi fermo a 1.175; le persone attualmente positive scendono a 113 (ieri erano 118). I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 25 (erano 26) ed un paziente è in terapia intensiva. I guariti ad oggi sono 919 (914 ieri) . Il dato sui decessi infine: nell'ultimo giorno non si sono verificate morti legate al Covid-19 e dunque il totale è fermo a 143 (72 maschi e 71 femmine con un'età media di 83 anni). C.R.