Valle d'Aosta, diventano 2 i contagiati dal Covid-19 ricoverati in terapia intensiva



Nell'ultimo giorno 1 contagiato in più - I dati del bollettino del 22 maggio AOSTA. La Regione ha diffuso anche oggi il quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi da Covid-19 sul territorio della Valle d'Aosta - il novantesimo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri risulta un caso confermato di contagio in più 227 su testati e 143 decessi, un numero stabile ormai da qualche giorno. Ad oggi quindi i contagiati nella nostra regione sono 1.177, di cui 90 attualmente ancora positivi al virus e 944 guariti (ieri erano 934). I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 22 (erano 26) e 2 si trovano in terapia intensiva (uno in più di ieri), mentre gli altri 66 sono monitorati a domicilio. Sono 13.531 i tamponi effettuati in Valle. Per 297 di questi sono in corso le analisi. C.R.