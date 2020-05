L'Abbraccio Tricolore: le Frecce Tricolori sorvoleranno anche Aosta



Il 25 Maggio la Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica raggiungerà la Valle d'Aosta AOSTA. Lunedì 25 maggio le Frecce Tricolori sorvoleranno Aosta in occasione di "Abbraccio Tricolore", l'iniziativa dell'Areonautica Militare che unirà simbolicamente tutta l'Italia per dare un segno di solidarietà e di speranza per la ripresa socio-economica del Paese. La pattuglia acrobatica infatti toccherà tutte le regioni italiane nell'arco di 5 giorni raggiungendo tutti i capoluoghi. Lunedì pomeriggio, intorno alle 15.15, sorvolerà anche Aosta e piazza Chanoux. L'iniziativa culminerà poi il 2 giugno con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica. Uno dei principi cardine del volo acrobatico delle Frecce Tricolori è proprio quello di volare insieme mantenendo le giuste distanze, un aspetto fondamentale per la perfetta riuscita delle manovre in piena sicurezza. Questo principio può diventare anche una metafora di ciò che al momento caratterizza la nostra vita quotidiana: distanti, ma uniti, continuando ad essere coesi, ad essere squadra. E proprio il Tricolore della PAN, potrà costituire il simbolo della rinascita e della speranza di un futuro sereno, abbracciando le case, le piazze, i paesi, le città e le Regioni, in un’unica lunghissima bandiera nella quale riconoscerci e nel cui ideale sentirci più forti e orgogliosi di essere Italiani. Clara Rossi