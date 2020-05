Coronavirus, 1 caso positivo nell'ultimo giorno porta a 1.178 il totale dei contagiati in Valle d'Aosta



'Indice Rt degli ultimi 15 giorni è 0,6' AOSTA. Sale di 1 il totale di casi positivi al Covid-19 registrati in Valle d'Aosta ad oggi su 177 persone testate nell'ultimo giorno. Il totale arriva così a 1.178 contagiati, di cui 856 dichiarati guariti (otto in più rispetto a ieri) e 143 deceduti, un numero invariato ormai da diversi giorni. Le persone attualmente positive al virus sono 79. Di queste, 55 risultano in isolamento domiciliare, una è in cura in terapia intensiva (ieri erano 2) e 12 sono ricoverate all'ospedale Parini di Aosta e 11 presso la clinica di Saint-Pierre. I numeri sono contenuti nel quotidiano bollettino pubblicato dalla Regione basato su dati dell'Usl valdostana. "Ad oggi l’indice R(t) misurato degli ultimi 15 giorni è di 0.6", precisa in una nota l'Amministrazione regionale. M.C.