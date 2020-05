Patois, 2.000 élèves et enseignants avaient adhéré au Concours Cerlogne





Les deux journées de fête n'auront évidemment pas lieu en raison des dispositions qui ont été prises pour la gestion de l’épidémie de COVID-19

AOSTE. Les assessorats du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture, des Biens culturels, et de l'Education, de l'Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse - par l'intermédiaire du Brel et de la structure Expositions et promotion de l'identité culturelle du Département de la surintendance des activités et des biens culturels - communiquent que les deux journées de fête du Concours Cerlogne, qui auraient dû se tenir à Saint-Christophe les 28 et 29 mai prochains, n'auront évidemment pas lieu en raison des dispositions qui ont été prises pour la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Malheureusement cette année, même si les enseignants se sont engagés, avec leurs élèves dans la préparation des travaux, la rencontre finale - occasion d'échanges avec les enseignants - est partie en fumée.

L'Administration régionale n'a cependant pas oublié les efforts d'environ 2.000 élèves et enseignants qui avaient adhéré à cette initiative et travaillé sur le thème « Les innovations technologiques dans les travaux de la campagne ». Malheureusement ils ne pourront pas profiter cette année des deux journées de fête qui représentent pour tous, une juste récompense, mais on a décidé de proposer les initiatives suivantes pour les 28 et 29 mai prochains : permettre à tous la vision, sur le site patoisvda.org, de deux brèves vidéos sur les journées de fête des deux dernières éditions du Concours Cerlogne ainsi que du parcours de huit heures d'animation culturelle et linguistique qui, dans certaines écoles était en cours de réalisation, qui était terminé dans d'autres et qui n'avait fait que débuter dans d'autres écoles encore ; la remise à tous les enfants inscrits au 58e Concours Cerlogne, lorsque la situation le permettra, d'un objet souvenir de cette édition un peu spéciale, accompagné d'une vignette que l'illustrateur Altan a expressément réalisé pour nos enfants pour marquer ce moment si particulier de leur enfance.

Le Président de la Région Renzo Testolin et l'Assesseure de l'Education, de l'Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse Chantal Certan déclarent – nous tenons à remercier tous les enseignants qui, chaque année, s'engagent pour mettre en valeur notre langue identitaire ainsi que notre culture en faisant participer un grand nombre d'enfants, stimulant ainsi l'administration régionale à persévérer dans ses actions de soutien et de valorisation du Francoprovençal. Un remerciement particulier aux animateurs qui interviennent chaque année dans les écoles et qui nous signalent l'utilité de ces interventions pour la stimulation des enfants.

Les écoles participantes

Ecoles maternelles: Verrayes Chef-lieu ; Chambave ; Saint-Vincent Moron ; Saint-Vincent Chef-lieu ; Breuil Cervinia ; Aoste Salvadore Allende ; Arnad ; Emarese ; Gignod Chef-lieu ; Sarre Chesallet ; Saint-Nicolas ; Brusson ; Challand-Saint-Anselme ; Challand-Saint-Victor ; Aoste Porossan ; Aoste Corrado Gex ; Saint-Christophe Pallein ;Saint-Christophe Bret ; Quart Chantignan ; Gressan Chef-lieu ; Donnas Vert ; Gressoney-Saint-Jean ; Gressoney-La-Trinité ; Aoste Excenex ; Morgex ; La Salle Derby; Institut San Giovanni Bosco; Institut Mrg Jourdain.

Ecoles primaires: Châtillon La Sounère ; Arnad ; Issogne ; Roisan ; Gignod Chef-lieu ; Gignod Variney ; Doues ; Oyace ; Sarre Chef-lieu ; Saint-Nicolas ; Aymavilles ; Brusson ; Challand-Saint-Anselme ; Challand-Saint-Victor ; Ayas ; Cogne ; Valgrisenche ; Valsararenche ; Saint-Christophe Pallein ; Saint-Christophe Bret ; Donnas Vert ; Gressoney-La-Trinité ; Courmayeur.

Ecoles moyennes: Brusson ; Institut agricole régional.

