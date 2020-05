Covid-19, la terapia intensiva dell'ospedale di Aosta si svuota (di nuovo)



Ad oggi solo 16 delle 66 persone attualmente positive sono ricoverate AOSTA. La terapia intensiva dedicata ai pazienti positivi al Covid-19 è di nuovo vuota: il paziente in gravi condizioni ricoverato nel reparto dell'ospedale Parini di Aosta è stato infatti trasferito grazie al miglioramento della sua situazione. Ad oggi i contagiati ricoverati nei reparti Covid del Parini e della clinica di Saint-Pierre sono 16 (ieri erano 17) e altri 50 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 48). I guariti sono 973 (+1) mentre i decessi sono invariati ormai da diversi giorni a 143. Nell'ultimo giorno inoltre è stata individuata una nuova persona infetta su 165 testate. Dall'inizio della pandemia in Valle d'Aosta i casi positivi totali diventano quindi 1.182. C.R.