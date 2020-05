Sviluppo regionale 2030: ok del ministero al progetto della Valle d'Aosta



Per l'elaborazione del documento Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 AOSTA. Vale 272mila euro il progetto realizzato dall'assessorato regionale all'ambiente e approvato dal ministero riferito alla definizione delle strategie locali per lo sviluppo sostenibile al 2030. "A partire dalle necessità espresse dal territorio e dal posizionamento della Regione nei confronti degli obiettivi prefissati - spiega in una nota l'assessore Albert Chatrian - verrà elaborato un documento strategico regionale che traguardi lo sviluppo delle attività anche mediante il ricorso alle risorse economiche messe a disposizione dalla futura programmazione europea 2021-2027". Il provvedimento sarà chiamato Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030). C.R.