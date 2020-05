2 Giugno, ad Aosta una cerimonia in stile minimal per 5 nuovi Cavalieri



Gli insigniti sono Luigi Busatto, Nicolò Dragotto, Mario Gronchi, Adriano Favre e Pietro Iacobellis AOSTA. La sala delle manifestazioni Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, ospiterà anche quest'anno, nonostante la pandemia da nuovo coronavirus, la cerimonia per la Festa della Repubblica il 2 Giugno. Davanti ad un pubblico limitato ad un ristretto numero di autorità saranno insigniti cinque nuovi Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: Luigi Busatto, dirigente industriale in pensione con passata da operaio alla Cogne Acciai Speciali e, fino al 2019, da Console e Consigliere dei Maestri del lavoro; Nicolò Dragotto, vice questore vicario di Aosta; la guida alpina Adriano Favre, direttore del Soccorso Alpino Valdostano per dieci anni; Mario Gronchi, Ufficiale di Stato Maggiore e Ufficiale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano con svariati incarichi di staff presso organismi nazionali e internazionali in Iraq, Libano, Gibuti, Somalia, Bosnia, Kosovo, ed in particolare l’operazione Isaf in Afghanistan; Pietro Iacobellis, Vice Brigadiere dei carabinieri in congedo, ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1951 al 1988 ed è socio rifondatore del Comitato valdostano dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi di Guerra. La cerimonia inizierà alle ore 11 e sarà trasmessa in diretta streaming dalla Regione. Elena Giovinazzo