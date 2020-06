Coronavirus, bollettino numero 100 della Regione: 3 casi positivi su 24 testati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



Un altro giorno è trascorso senza decessi legati al virus. I guariti salgono a 997 AOSTA. La Regione ha diffuso oggi il centesimo bollettino sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Sono tre i nuovi contagi registrati nell'ultimo giorno su 24 persone testate: il totale raggiunge quindi i 1.187 casi. I casi positivi attuali sono in constante diminuzione: 47 oggi di cui 11 ricoverati all'ospedale Parini e i restanti 36 in isolamento a domicilio. I guariti sono 997, sei in più rispetto a ieri e con un'età media di 55 anni. Infine non si sono verificati altri decessi legati al virus. Al momento risultano in corso le analisi per altri 114 tamponi. C.R.