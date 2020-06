Aosta, riaprono i Giardini dei ragazzi



L'accesso è contingentato AOSTA. Terminato il lungo confinamento per l'emergenza sanitaria Covid-19, l'assessorato regionale all'ambiente ha deciso di riaprire i Giardini dei ragazzi di via Festaz e via Antica Zecca, ad Aosta. Bambini e ragazzi hanno così la possibilità di tornare a giocare e partecipare ad attività ludiche insieme agli amici. Le attività sono chiaramente gestite seguendo le linee guida anti contagio. L'accesso ai giardini è contingentato ed è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 e il sabato e la domenica dalle ore 14 alle 19. Indossare la mascherina è obbligatorio per poter utilizzare i giochi che il personale addetto provvede giornalmente ad igienizzare. redazione