Covid-19, nessun nuovo caso in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno



Dall'inizio dell'emergenza i contagiati sono 1.187 AOSTA. Non ci sono nuovi casi noti di positività al Covid-19 in Valle d'Aosta: il bollettino di oggi, 2 giugno, diffuso dalla Regione indica infatti 1.187 contagi totali dall'inizio della pandemia, lo stesso numero di ieri, su 77 persone testate. Le persone attualmente positive al virus sono 46, di cui 10 curate nei reparti dell'ospedale Parini di Aosta; i guariti sono 998 (uno in più rispetto al bollettino di ieri) e nemmeno oggi si sono verificati nuovi decessi. Sono più di 15 mila i tamponi eseguiti ad oggi.



M.C.