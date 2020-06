"Soddisfazione" di Cisl Scuola per la procedura straordinaria di abilitazione all'insegnamento



'Accolta dal Miur la richiesta di far valere il servizio in scuole paritarie e Centri di istruzione professionale' AOSTA. Cisl Scuola Valle d'Aosta esprime "soddisfazione per l'accoglimento da parte del MIUR delle nostre richieste di far valere anche il servizio prestato nelle scuole paritarie e nei Centri di Istruzione professionale" nella procedura straordinaria, per esami, di accesso ai percorsi di abilitazioone all'insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado su posto comune. Il bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione n. 30, consente di presentare domanda di partecipazione on ilne entro il prossimo 3 luglio. La documentazione è reperibile sul sito scuole.vda.it nella sezione dei concorsi. redazione