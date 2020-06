Voragine sulla strada statale 26, riattivata la circolazione



Mercoledì sera il cedimento nei pressi di un cantiere a Settimo Vittone AOSTA. Un tratto di strada statale 26 è stata chiusa al traffico dall'Anas per alcune ore a causa di una voragine che si è aperta nella serata di ieri, intorno alle 18.30, all'altezza del comune di Settimo Vittone, in Piemonte. La strada ha ceduto nelle vicinanze di un cantiere per i lavori al collettore fognario e il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per le verifiche del caso. Successivamente, dopo che è stato sistemato anche il guasto all'acquedotto che sembra abbia provocato il cedimento, la circolazione è ripresa a senso unico alternato regolato da semaforo.



redazione