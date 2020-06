À la veille de la réouverture des frontières, le Comité exécutif de l'Espace Mont-Blanc s’est réuni à nouveau



La rencontre a permis de faire le point sur la situation après l'urgence COVID-19 AOSTE. Vendredi 5 juin le Comité exécutif de l’Espace Mont-Blanc s’est réuni en vidéoconférence. Cette rencontre a permis aux représentants des trois Régions transfrontalières concernées de faire le point sur la situation après l’urgence COVID-19, et de reprendre la collaboration entre les territoires de montagne, ainsi que les échanges sur les différents thèmes à l’ordre du jour, parmi lesquels figurent la candidature du Mont-Blanc en vue l’inscription sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, de même que les activités du programme Adapt Mont-Blanc et des autres projets européens. Les activités techniques des différents projets de coopération se sont poursuivies dans cette période d'émergence sanitaire, grâce à l'engagement et aux liens forts du réseau d'acteurs de l'Espace Mont-Blanc. " Nous sommes heureux du fait que l’ouverture des frontières de la Suisse a été fixée au 15 juin – expliquent les trois Vice-Présidents de l’Espace Mont-Blanc, l’Assesseur à l’Environnement de la Vallée d’Aoste Albert Chatrian, le Maire de Chamonix Erik Fournier et le Chef du service de l’économie, du tourisme et de l’innovation du Canton du Valais Erik Bianco – . Cette nouvelle nous fait regarder avec optimisme vers les prochains mois parce que nos hôtes pourront circuler autour du Mont-Blanc, les activités liées au tourisme et à la culture pourront redémarrer et les liens entre nos territoires pourront être renoués. Nous espérons pouvoir revenir à une normalité relative qui nous donnera la possibilité de reprendre le parcours engagé au profit de notre territoire de montagne et de ses habitants ". redaction