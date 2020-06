Coronavirus, gli operatori valdostani dei bus turistici protestano: dalla Regione nessun aiuto concreto



Il rappresentante Jean-Pierre Calliera: 'Nessuna prospettiva per oltre 150 addetti' AOSTA. Il settore valdostano del noleggio con autobus "è in ginocchio": la denuncia arriva dal rappresentante del Comitato bus turistici italiani della Valle d'Aosta, Jean-Pierre Calliera. "Non c'è alcuna prospettiva per gli oltre 150 addetti del comparto del noleggio con autobus - afferma in una nota Calliera -. La Regione Valle d'Aosta non ha previsto al momento alcun intervento concreto, e alle aziende presenti sul territorio non resta che assistere al perdurare del blocco, iniziato il 10 marzo scorso, della totalità dei loro 100 veicoli, e a fare i conti con l'azzeramento totale di un fatturato che supera i 10 milioni di euro". "Si tratta di una situazione a dir poco drammatica - aggiunge - che non presenta e non presenterà per lungo tempo segni di ripresa. Il periodo estivo è del tutto compromesso e le prenotazioni per la prossima stagione invernale sono del tutto assenti. Non parliamo poi dei tour e dei pellegrinaggi". C.R.