Un nuovo responsabile al Ser.D. di Aosta



Paolo Micali Bellinghieri succede a Tiziana Repetto a capo del Servizio per le dipendenze AOSTA. Il Ser.D., Servizio per le Dipendenze dell'Usl valdostana, ha un nuovo responsabile: è Paolo Micali Bellinghieri, 56 anni, già in servizio presso la struttura. Dal 1997 al 2000 Micali Bellighieri aveva svolto servizio presso la casa circondariale di Brissogne e attualmente ne è il direttore sanitario. Il dottor Micali Bellinghieri succede alla dottoressa Tiziana Repetto Il Servizio per le dipendenze, situato in via Guido Rey, è attivo dal 1998 in Valle d'Aosta. Prima era conosciuto come Ser.T., Servizio contro le Tossicodipendenze. Oggi la struttura non segue soltanto le dipendenze e gli abusi da droga bensì anche quelle da alcol, fumo, gioco d'azzardo, i comportamenti compulsivi e le dipendenze digitali (cellulari ed internet). Il Ser.D inoltre lavora come centro di ascolto per le famiglie. E.G.